ميلانو من دانوب تفتتح صالة عرض جديدة في ديرة

أعلنت "ميلانو من دانوب"، عن افتتاح صالة عرضها الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال، في منطقة ديرة، في خطوة تعزز حضورها بواحدة من أكثر المناطق التجارية نشاطاً في دولة الإمارات. ويُمثل هذا الافتتاح رابع صالات عرض العلامة التجارية في ديرة، بما يجسد التزامها الراسخ بخدمة أسواق التصدير والجملة والتجزئة، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد ديرة القلب التاريخي للحركة التجارية في دبي، إذ شكّلت على مدى عقود وجهة رئيسية للمشترين القادمين من دول رابطة الدول المستقلة (CIS)، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، وأفغانستان، وموريشيوس، وفيجي، إلى جانب العديد من الأسواق العالمية الأخرى. ومع المكانة التي رسختها دبي كواحدة من أبرز المراكز العالمية للتجارة الحرة والخدمات اللوجستية، تواصل الإمارة استقطاب المصدرين وتجار الجملة والتجار ومشتري المشاريع الباحثين عن شركاء موثوقين للتوريد، فيما تواصل ديرة أداء دورها المحوري باعتبارها مركزاً رئيسياً لهذا النشاط التجاري.

وشهدت الحركة التجارية في عدد من الأسواق الرئيسية، ومنها ديرة، تباطؤاً مؤقتاً نتيجة التطورات الجيوسياسية الأخيرة. إلا أن المؤشرات الحالية تعكس عودة تدريجية للطلب، واستئنافاً لنشاط المشترين، إلى جانب تنامي ثقة مجتمع الأعمال. ويأتي افتتاح صالة العرض الجديدة لـ **ميلانو من دانوب** في هذا التوقيت ليؤكد ثقة الشركة بمرونة سوق ديرة، وإيمانها الراسخ باستمرار دبي في ترسيخ مكانتها كبوابة عالمية للتجارة.

وتواصل "ميلانو من دانوب" تنفيذ استراتيجية توسع طويلة الأمد، محافظةً على وتيرة استثماراتها حتى في فترات تقلب الأسواق. وكانت الشركة قد عززت حضورها مؤخراً بافتتاح صالة عرض جديدة في منطقة مليحة بالشارقة، قبل أن توسع اليوم وجودها في ديرة من خلال موقع استراتيجي يدعم رؤيتها للنمو القائم على التصدير. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتشجيع المزيد من التجار على توسيع أنشطتهم التجارية.

وفي هذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، أنيس ساجان: "لا تمثل ديرة بالنسبة لي مجرد سوق، بل هي المكان الذي انطلقت منه رحلتي. ففيها تعلمت أسس التجارة الحقيقية القائمة على الثقة، وبناء العلاقات، والعمل الجاد، وسرعة الإنجاز. ولهذا يحمل هذا الافتتاح قيمة خاصة بالنسبة لي. فقد انطلقت علامة ميلانو من ديرة، والعودة اليوم لافتتاح صالة عرض جديدة في المكان الذي شهد البدايات تمثل لحظة استثنائية.وأعتقد أن سوق التصدير مقبل على مرحلة من النمو القوي خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز حضورنا، والاستثمار بصورة استراتيجية، والاستعداد للفرص الواعدة التي يحملها المستقبل".

ومن جانبه، قال المدير في "ميلانو من دانوب"، سهيل ساجان: "صُممت صالة العرض الجديدة لتكون وجهة متكاملة تلبي احتياجات المصدرين وتجار الجملة وعملاء التجزئة، حيث توفر باقة متنوعة من المنتجات تشمل الأدوات الصحية، والعدد، والمواد الكهربائية، والثريات، والبلاط، بما يتيح للعملاء الحصول على مختلف احتياجاتهم من مكان واحد. وبفضل مخزوننا الكبير، وأسعارنا التنافسية، وسلسلة التوريد المتكاملة، نوفر لعملائنا تجربة شراء أكثر كفاءة ومرونة، ونعزز مكانة ميلانو كشريك توريد مفضل للشركات في مختلف الأسواق العالمية".

وتشكل سلسلة التوريد المتكاملة أحد أبرز عناصر القوة لدى "ميلانو من دانوب"، إذ تمتلك الشركة مرافق تخزين في منطقة جبل علي تتيح لها الاحتفاظ بمخزون كبير من المنتجات، إلى جانب تمكين العملاء من تجميع منتجات متنوعة ضمن شحنة واحدة، بما يعزز كفاءة عمليات التوريد ويوفر مزيداً من المرونة.

وأضاف سهيل ساجان: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن، كنا على يقين بأن الطلب الحقيقي سيظل قوياً، وأن العملاء الذين لديهم احتياجات فعلية سيواصلون الشراء رغم التكاليف الإضافية. لذلك حافظنا على استمرارية عمليات الشحن دون انقطاع، ولم نُعد أي حاوية إلى مصدرها، وهو القرار الذي بدأ ينعكس اليوم بصورة إيجابية على نمو أعمالنا."

وتتوقع "ميلانو من دانوب" تحقيق نمو إضافي بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة، بالتزامن مع تسارع وتيرة نشاط التصدير، بما يعكس التزامها المتواصل بدعم مكانة دبي باعتبارها واحدة من أبرز البوابات التجارية على مستوى العالم.