دبي الإسلامي يحقق نتائج مالية قوية في النصف الأول بنمو سنوي في إجمالي الإيرادات 10% إلى 12.4 مليار درهم

أعلن «دبي الإسلامي» تحقيق نتائج مالية قوية، خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن جودة الموجودات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 12.4 مليار درهم، بدعم من النمو المستمر في مصادر الدخل التمويلية وغير التمويلية، وبلغ صافي أرباح دبي الاسلامي 3.736 مليارات درهم في النصف الأول، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم في النصف الأول من 2025.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 4.8 مليارات درهم، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الكفاءة التشغيلية، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم، مع تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة يقارب 20%، بما يعكس مرونة واستدامة مصادر أرباح دبي الاسلامي.

وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل دبي الاسلامي تسجيل تحسن في جودة الموجودات، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4% بتراجع قدره 30 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما استقرت كلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، بما يعكس جودة المحفظة التمويلية ومتانتها.

كما حافظ دبي الاسلامي على معدل تغطية نقدية قوي بلغ 122%، مرتفعاً بمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية العام، بينما استقر معدل التغطية الإجمالية عند 158%.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% حتى تاريخه ليصل إلى 281 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم القوي في أنشطة التمويل عبر القطاعات الرئيسة للبنك، مدعوما بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم خلال الفترة.

وأسهم نمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر، في تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 4.3 مليارات درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة عند 20%.

وحافظ دبي الاسلامي على قوة مركزه الرأسمالي والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) %13، ونسبة تغطية السيولة (LCR) %140، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم.

ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي للبنك وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسة.

وقال المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، معالي محمد إبراهيم الشيباني: «شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة بالأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير في قرارات المستثمرين والأعمال. ورغم هذه المتغيرات، واصلت دولة الإمارات الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي».

وأضاف: «في مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الحوكمة الرشيدة، وقوة الميزانية العمومية، والإدارة المنضبطة لرأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي، ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام هذه المرتكزات، إذ ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام، ليصل إلى 281 مليار درهم، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتبلغ 327 مليار درهم، بما يؤكد استمرار الثقة التي يحظى بها دبي الاسلامي لدى متعامليه والأسواق».

وتابع الشيباني: «يواصل مجلس الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام يقوم على الانضباط والكفاءة، وليس على النمو في الحجم فحسب. ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لا تقل المحافظة على جودة الموجودات والسيولة وقوة رأس المال أهمية عن توسيع نطاق الأعمال. وتعكس نتائج دبي الاسلامي نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة، مدعوماً بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية».

وأشار إلى أنه «مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، سيواصل دبي الإسلامي أداء دوره في دعم هذه المسيرة، وستظل أولوياتنا واضحة، تتمثل في الحفاظ على قوة دبي الاسلامي، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية كنموذج مصرفي حديث يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، د. عدنان شلوان: «حقق دبي الإسلامي أداء قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكل من الدخل الممول وغير الممول، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدعوماً بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليارات درهم، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية».

وأضاف: «واصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مدروسة مرتكزة على أسس قوية، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدفوعا باستمرار الطلب على التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات. كما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير».

وتابع شلوان: «واصلت جودة الموجودات تحسنها، وهو ما يمثل مؤشراً مهماً في ظل البيئة التشغيلية الحالية، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 2.4%، فيما بقيت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122%، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى دبي الاسلامي مع الاستمرار في تحقيق النمو».