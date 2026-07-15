إدراج بيانات «المعاشات» و«نافس» ضمن التقارير الائتمانية للأفراد

أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إدراج بيانات موثقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبرنامج «نافس» ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل، وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد.

وأفاد بيان، أمس، بأن الربط الرقمي بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس»، يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمن البيانات وشفافيتها.

وتمنح هذه التحديثات الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة حول الدخل الموثق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المقدم من برنامج «نافس»، إلى جانب الراتب قد تنعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، ما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.

وقال مدير عام «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان أحمد لطفي: «يمثل إدراج بيانات موثقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج (نافس)، ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية، خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل، فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم برنامج (نافس)، إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة، بما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين للحصول على المنتجات والتسهيلات المالية، استناداً إلى فهم أشمل لدخلهم الموثق».

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فراس عبدالكريم الرمحي: «يمثل التعاون مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات، بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات، وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة، يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتمكين المالي».

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي: «يعكس تعاوننا مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية، من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحليل أثر دعم (نافس) في الاستقرار المالي للمستفيدين. ويتيح إدراج بيانات دعم (نافس) في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية، رؤية أوضح للأوضاع المالية للمواطنين، ما يساعدها على تقديم تقييمات أكثر دقة لقدرتهم على سداد الالتزامات المالية».

مروان لطفي:

. إدراج بيانات موثقة من الهيئة العامة للمعاشات وبرنامج «نافس»، خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل.

فراس الرمحي:

. التعاون مع «المعلومات الائتمانية» يعزز التكامل المؤسسي، بما يدعم صناعة قرار مبني على المعلومات.

غنام المزروعي:

. إدراج بيانات دعم «نافس» في التقارير الائتمانية يتيح رؤية أوضح للأوضاع المالية للمواطنين.