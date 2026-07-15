«طيران الإمارات»: تحديث وتجديد 100 طائرة خلال 44 شهراً

أعلنت «طيران الإمارات» تحقيق إنجاز تاريخي، بتحديث وتجديد 100 طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، الذي يُعدّ أكبر برنامج معروف تنفّذه أي شركة طيران على مستوى العالم، وذلك خلال 44 شهراً.

وأفادت الناقلة بأنه منذ بدء العمل في البرنامج، في نوفمبر 2022، تمكنت «طيران الإمارات» من إنجاز عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة «إيرباص A380»، و53 طائرة «بوينغ 777» في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، فيما من المقرر تحديث نحو 20 طائرة إضافية بحلول نهاية ديسمبر 2026، ما يعني اكتمال أكثر من نصف البرنامج الذي خصصت له الناقلة استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار (نحو 18.36 مليار درهم)، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات، وتوفير تجربة سفر متميّزة باستمرار لمسافريها.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «يأتي تنفيذ برنامجنا الضخم لتحديث أسطولنا في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات في جميع مقصورات طائراتنا، ونحن فخورون بإنجاز عمليات التحديث الشاملة لمقصورات 100 طائرة عريضة البدن خلال 44 شهراً، فيما يُعدّ إنجازاً بارزاً في عالم الطيران، ومن خلال استثمارنا خمسة مليارات دولار في هذا البرنامج، فإننا نضمن لمسافرينا التمتع بتجربة سفر أفضل، مع التنعم بمستويات عالية من الفخامة والراحة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مقصورة».

وأضاف كلارك: «تطلّب تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد داخلياً في دبي عمليات تخطيط دقيقة ومهارات حرفية عالية وقدرات تقنية لا مثيل لها، فقد نجح فريقنا في إعادة صياغة مفاهيم تحديث أكبر طرازَي طائرات ركاب في قطاع الطيران التجاري، لضمان عودة كل طائرة إلى الأجواء في الموعد المحدد بحالة ممتازة».

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فقد قام فريق من «مركز طيران الإمارات الهندسي» يضم أكثر من 400 مهندس وفني، على مدى 44 شهراً، بالعمل ما مجموعه 4.4 ملايين ساعة عمل، لتحديث 100 طائرة، بما في ذلك إجراء عمليات تحديث وترقية متطورة لمقصورات الطائرات، وتجهيزها بمقصورة جديدة للدرجة السياحية المميّزة، حيث تم تركيب أكثر من 3800 مقعد جديد بمقصورات الدرجة السياحية المميّزة في الطائرات المحدثة.

ومنذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر 2022، قام فريق «مركز طيران الإمارات الهندسي» بتحديث ما معدله 28 طائرة سنوياً، وتطلبت عمليات التحديث إجراء عمليات هندسية وتقنية معقدة، بما في ذلك تفكيك الأجزاء الداخلية للطائرات بالكامل، وتنفيذ عملية تجديد شاملة لجميع المقصورات فيها، باستخدام أكثر من 4000 قطعة لطائرة «A380»، وأكثر من 2500 قطعة لطائرة «بوينغ 777»، وإعادة تجميع كل الأجزاء والمكونات الداخلية بدقة شديدة.

كما طور فريق المركز حلولاً مبتكرة لإدارة مشروع بهذه الضخامة، وتعاون مع أكثر من 100 مورد في إطار هذا المشروع الطموح.

. «طيران الإمارات» أنجزت عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة «إيرباص A380»، و53 طائرة «بوينغ 777».