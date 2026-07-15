هاكاثون الذكاء الاصطناعي يدعم مهارات الشباب

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي «هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة»، احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2026، الذي يوافق 15 من يوليو من كل عام، واستضاف مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، الفعالية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ما يزيد على 50 من موظفي الهيئة الشباب.

وتضمنت الفعالية ورش عمل تطبيقية، ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف رفع مستوى وعي الشباب حول الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من تطوير قصص نجاح وحلول مبتكرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.