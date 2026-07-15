10.8 مليارات درهم تصرفات عقارات عجمان في النصف الأول

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 6815 تصرفاً عقارياً، خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية جاوزت 10.8 مليارات درهم، وذلك حسب الإحصاءات الواردة في مؤشر عجمان العقاري.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، إنه تم تسجيل 5435 عملية تداول خلال الفترة نفسها بقيمة إجمالية بلغت 7.64 مليارات درهم، مشيراً إلى أن منطقة «العامرة» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ215 مليون درهم، وأضاف أنه تم تسجيل 969 عملية رهن بقيمة إجمالية جاوزت 1.88 مليار درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ123.5 مليون درهم في منطقة «ليوارة 1».

وأكد أن سوق عجمان العقارية حافظت على أدائها الإيجابي، وحققت أرقاماً تعكس جودة القطاع، وتعدد الخيارات الاستثمارية عبر مختلف مناطق الإمارة. وأشار إلى أن القطاع العقاري يؤدي دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، ويواصل نموه الاستثنائي الذي يعكس مكانة عجمان وجهةً استثماريةً رائدةً، وسوقاً عقاريةً واعدةً.

وأوضح أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعَي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كلٌّ من «الحليو 1» و«الزاهية».