«العربية للطيران» تدشن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وروما

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدشين رحلاتها المباشرة الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية توسعها المستمر في أوروبا.

وتُسيّر الناقلة الخدمة الجديدة بين الشارقة والعاصمة الإيطالية روما بمعدل واحتفالاً بإطلاق الوجهة الجديدة، أُقيمت مراسم تدشين في كل من مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو الدولي.

وشهدت مراسم التدشين في مطار الشارقة الدولي حضور نائبة القنصل العام الإيطالي في دبي، فرانشيسكا ديل أبا، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، ورئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، ومدير هيئة مطار الشارقة الدولي، الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة.

كما أُقيمت مراسم استقبال في مطار روما فيوميتشينو، احتفاءً بإطلاق الخدمة الجديدة، بحضور مسؤولي المطار وممثلي مجموعة «العربية للطيران»، بمناسبة تدشين أولى الرحلات المباشرة التي تربط بين الشارقة وروما.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية من خلال إطلاق خدمتنا المباشرة الجديدة بين الشارقة وروما. وتعد إيطاليا من الأسواق المهمة ضمن شبكة "العربية للطيران" في أوروبا، ويعزز إطلاق هذه الوجهة الجديدة حضورنا في السوق الإيطالية، ويوفر لعملائنا خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة وبأسعار تنافسية. ونواصل التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية من خلال تقديم خدمات موثوقة وذات قيمة مضافة، وتعزيز التواصل بين الأفراد وقطاع الأعمال والثقافات عبر مختلف الوجهات التي نخدمها».

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع: «يمثل إطلاق الرحلات المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما خطوة جديدة في مسيرة مطار الشارقة نحو توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية، بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر ويلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن خيارات أكثر تنوعاً وسهولة. وتكتسب روما أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين العمق التاريخي والنشاط الاقتصادي والسياحي، ما يجعلها إضافة نوعية إلى شبكة وجهاتنا الدولية، كما يعكس رؤيتنا المستمرة لتطوير شبكة وجهات مطار الشارقة بما ينسجم مع الطلب المتنامي على السفر، ويضمن للمسافرين تجربة متكاملة ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وجودة الخدمات».

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران في شركة «مطارات روما»، إيفان باساتو: «يسهم إطلاق الخدمة الجديدة بين الشارقة وروما في تعزيز شبكة الرحلات الدولية لمطار روما فيوميتشينو، وترسيخ دوره مركزاً رئيساً يربط بين إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط. وتعد الشارقة ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في دولة الإمارات، وتتميز بموقع استراتيجي يقطنه الملايين. ويسهم تدشين الرحلة الجديدة لـ«العربية للطيران» في توسيع فرص السفر إلى شبه الجزيرة العربية، وتعزيز الربط الجوي مع سوق رئيسة لمدينة روما، حيث تجاوز عدد المسافرين بين روما وشبه الجزيرة العربية مليوني مسافر خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2024».

ويعزز إطلاق وجهة روما شبكة وجهات «العربية للطيران» المتنامية إلى أوروبا انطلاقاً من الشارقة، التي تضم حالياً ميلانو بيرغامو، وميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ووارسو مودلين، ولندن غاتويك، وروما، بما يؤكد التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات وأبرز الوجهات الأوروبية.

وتُسيّر «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة إلى روما على متن أحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo، التي تتميز بمدى تشغيلي أطول وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، بما يعزز التزام الناقلة بالكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وتشغّل «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، وتوفر لعملائها تجربة سفر متكاملة من خلال خدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه عبر أجهزتهم الشخصية، إلى جانب قائمة SkyCafe التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء AirRewards، الذي يعد من أكثر برامج الولاء سخاءً في المنطقة.