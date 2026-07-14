«الإمارات دبي الوطني» يتيح تسوية المدفوعات بالدولار الأميركي في الوقت الفعلي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة «بارتيور»، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية «بلوك تشين»، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية «بلوك تشين» على البنية التحتية لشبكة «بارتيور».

وأفاد في بيان اليوم بأن هذا الإطلاق يمثل المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة، لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة «بارتيور» وتطورها.

وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأميركي، حيث عمل بنك «جي بي مورغان» كبنك التسوية والمستفيد، يتيح «الإمارات دبي الوطني» الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأميركي لمصلحة عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي، مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك «جي بي مورغان».

وقال رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أنيث دانيال: «يتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة (بارتيور) تقديم تسوية أسرع بالدولار الأميركي لمستفيدي (جي بي مورغان)، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا».

وأضاف: «يعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «بارتيور»، همفري فالينبريدر: «نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية، وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية (بلوك تشين) لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر».