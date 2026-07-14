بدء التداول على صكوك مصرف عجمان في ناسداك دبي

رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أميركي، صادرة عن «مصرف عجمان»، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف.

وأُصدرت الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، وهي غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبعائد نسبته 6.50%.

وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية «مصرف عجمان» من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل، كما تأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسية من المصرف خلال العام الماضي، بما يعكس مواصلة تعزيز حضوره في أسواق رأس المال.



وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، بما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89% من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 11%، على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.



واحتفالاً بالإدراج، قرع الرئيس التنفيذي لـ«مصرف عجمان»، مصطفى الخلفاوي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» و«سوق دبي المالي»، حامد علي.

وقال حامد علي: «يعكس الطلب المستمر على الصكوك أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي: «نحن سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً آخر في مسيرة مصرف عجمان في أسواق رأس المال. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، إلى جانب الفرص الواعدة التي يتيحها اقتصاد دولة الإمارات. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية».



وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل «مصرف عجمان» في «ناسداك دبي» إلى 800 مليون دولار. ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 98 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار، موزعة على 174 عملية إدراج، بما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.