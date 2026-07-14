«تويوتا» و«نيسان» و«لاند روفر» تتصدر اهتمام المشترين بالإمارات خلال النصف الأول

كشفت أحدث بيانات البحث الصادرة عن منصة «دوبيزل» في الإمارات، عن استمرار الزخم القوي لسوق سيارات الدفع الرباعي خلال النصف الأول من عام 2026، مع تزايد اهتمام المشترين بالمركبات التي توفر مزيجاً من الرحابة والاعتمادية وتعدد الاستخدامات، بما يتماشى مع احتياجات العائلات وأنماط الحياة المتنوعة في الدولة.

وأظهر تحليل لمشاهدات إعلانات سيارات الدفع الرباعي على منصة «دوبيزل» خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، أن المشترين أصبحوا أكثر تركيزاً على عوامل، مثل المساحات الداخلية الواسعة، والاعتمادية، والقيمة عند إعادة البيع، إلى جانب الأداء القوي والقدرة على الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، وهو ما يعكس تحولاً نحو قرارات شراء أكثر استدامة.

وتصدرت «تويوتا» قائمة العلامات التجارية الأكثر جذباً لاهتمام الباحثين عن سيارات الدفع الرباعي، بأكثر من 10.4 ملايين مشاهدة، تلتها «نيسان» بـ8.6 ملايين مشاهدة، ثم «لاند روفر» بـ7.2 ملايين مشاهدة، و«مرسيدس-بنز» بستة ملايين مشاهدة، فيما جاءت «بي إم دبليو» في المرتبة الخامسة بنحو 3.5 ملايين مشاهدة.

أما على مستوى الطرازات، فقد حافظت «نيسان باترول» على صدارة السيارات الأكثر مشاهدة على المنصة، بأكثر من 4.1 ملايين مشاهدة خلال النصف الأول من العام، تلتها «تويوتا لاند كروزر»، ثم «مرسيدس-بنز G-Class»، و«رينج روفر»، و«لاند روفر ديفندر»، لتؤكد هذه الطرازات مكانتها بوصفها أكثر الخيارات جذباً للمشترين في السوق الإماراتية.

وتعكس هذه النتائج استمرار تفضيل المستهلكين في الإمارات لسيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، لما توفره من راحة، ومساحات داخلية واسعة، واعتمادية عالية، إلى جانب ملاءمتها للحياة اليومية، والرحلات العائلية، والأنشطة الخارجية، مع احتفاظها بقيمة قوية عند إعادة البيع.

وقال مدير المبيعات في «دوبيزل» للسيارات، شريف مجدي: «يعكس الإقبال المتواصل على سيارات الدفع الرباعي العائلية تغيراً واضحاً في أولويات المشترين في دولة الإمارات، إذ أصبحوا يبحثون عن مركبات تجمع بين الراحة والاعتمادية وتعدد الاستخدامات والقيمة طويلة الأجل، بدلاً من التركيز على المواصفات التقليدية فقط».

وأضاف: «نجحت طرز، مثل نيسان باترول وتويوتا لاند كروزر، في ترسيخ مكانتها بفضل سجلها القوي في الاعتمادية، ومساحاتها الرحبة، وأدائها في مختلف ظروف القيادة، إضافة إلى احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، وهو ما يجعلها خياراً مفضلاً للعائلات والأفراد الباحثين عن استثمار عملي ومستدام».

كما أظهرت البيانات استمرار الطلب على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، مثل «مرسيدس-بنز G-Class»، و«رينج روفر»، و«لاند روفر ديفندر»، في مؤشر إلى أن شريحة واسعة من المشترين لا تزال تبحث عن التوازن بين الفخامة، والأداء العملي، والتقنيات المتطورة.

وأكدت «دوبيزل» أنها تواصل الاستفادة من بيانات السوق وسلوك المستخدمين لتقديم رؤى دقيقة حول اتجاهات قطاع السيارات في الإمارات، بما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر استنارة، ويمنح الشركات والمؤسسات فهماً أعمق لتطور الطلب في السوق المحلية.