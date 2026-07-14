طيران الإمارات تحقق إنجازاً تاريخياً بتحديث وتجديد 100 طائرة خلال 44 شهراً

حققت طيران الإمارات إنجازاً تاريخياً بنجاحها في إتمام عمليات تحديث وتجديد شاملة لـ 100 طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، والذي يعد أكبر برنامج معروف تنفّذه شركة طيران على مستوى العالم.

ومنذ بدء العمل في البرنامج في نوفمبر 2022، تمكنت طيران الإمارات من إنجاز عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777 في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي.

ومن المقرر تحديث حوالي 20 طائرة إضافية بحلول نهاية ديسمبر 2026، مما يعني اكتمال أكثر من نصف البرنامج الذي خصصت له الناقلة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتوفير تجربة سفر متميزة باستمرار لمسافريها.

وقال رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك إن تنفيذ برنامجنا الضخم لتحديث أسطولنا يأتي في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات في جميع مقصورات طائراتنا، ونحن فخورون بإنجاز عمليات التحديث الشاملة لمقصورات 100 طائرة عريضة البدن خلال 44 شهراً، فيما يعد إنجازاً بارزاً في عالم الطيران، ومن خلال استثمارنا 5 مليارات دولار في هذا البرنامج، نضمن لمسافرينا التمتع بتجربة سفر أفضل، مع التنعم بمستويات عالية من الفخامة والراحة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مقصورة.

وأضاف أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد داخلياً في دبي تطلب عمليات تخطيط دقيقة ومهارات حرفية عالية وقدرات تقنية لا مثيل لها، فقد نجح فريقنا في إعادة صياغة مفاهيم تحديث أكبر طرازي طائرات ركاب في قطاع الطيران التجاري لضمان عودة كل طائرة إلى الأجواء في الموعد المحدد وبحالة ممتازة.

وقام فريق من مركز طيران الإمارات الهندسي يضم أكثر من 400 مهندس وفني، على مدى 44 شهراً، بالعمل ما مجموعه 4.4 مليون ساعة عمل لتحديث 100 طائرة، بما في ذلك إجراء عمليات تحديث وترقية متطورة لكافة مقصورات الطائرات، وتجهيزها بمقصورة جديدة للدرجة السياحية المميزة، حيث تم تركيب أكثر من 3800 مقعد جديد بمقصورات الدرجة السياحية المميزة في الطائرات المحدثة، ما يسهم في تسريع توفير هذه الدرجة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين على المزيد من الوجهات عبر شبكة رحلات طيران الإمارات.

ومنذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر 2022، قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتحديث ما معدله 28 طائرة سنوياً.

وتطلبت عمليات التحديث إجراء عمليات هندسية وتقنية معقدة، بما في ذلك تفكيك الأجزاء الداخلية للطائرات بالكامل، وتنفيذ عملية تجديد شاملة لجميع المقصورات فيها باستخدام أكثر من 4000 قطعة لطائرة A380 وأكثر من 2500 قطعة لطائرة بوينغ 777، وإعادة تجميع كل الأجزاء والمكونات الداخلية بدقة شديدة.