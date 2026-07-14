إدراج بيانات «المعاشات» و«نافس» ضمن التقارير الائتمانية للأفراد

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد.

ويهدف الربط الرقمي بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبرنامج «نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.

وتمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من برنامج «نافس» إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، مما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.

وقال مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي:«يمثّل إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج (نافس) ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل. فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم برنامج (نافس)، إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة، ما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين من الوصول إلى المنتجات والتسهيلات المالية بناءً على فهم أشمل لدخلهم الموثّق».

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فراس عبد الكريم الرمحي: «يمثل التعاون مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات. وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتمكين المالي».

في السياق نفسه، أكّد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يعكس تعاوننا مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحليل تأثير دعم نافس على الاستقرار المالي للمستفيدين».

وأضاف: «يتيح إدراج بيانات دعم (نافس) في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية رؤية أوضح حول الأوضاع المالية للمواطنين، ما يساعد في تقديم تقييمات دقيقة حول قدرتهم على سداد الالتزامات المالية. ونتطلع إلى دور هذا التعاون في تعزيز جهودنا المشتركة لدعم كوادرنا الوطنية».