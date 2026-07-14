«ائتمان الصادرات»: تمويل بـ 50 مليون دولار لـ «جيرالد»

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دعم صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار، تمتد ثلاث سنوات، لمصلحة شركة «جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل» (Gerald Metals Sàrl) التابعة لـ«مجموعة جيرالد» ومقرها جنيف، بينما تولى «بنك أبوظبي التجاري» دور الجهة المُموِّلة، وأدت شركة «كلايد آند كو» (Clyde & Co) مهام المستشار القانوني لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتجسد هذه الصفقة الدور المحوري الذي تضطلع به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تؤكد التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.

وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لـ«مجموعة جيرالد»، والقدرات التمويلية التي يتمتع بها بنك أبوظبي التجاري، والدعم الذي تقدمه «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية الإماراتية المنشأ، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الإماراتية واستدامة نموها، وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق، تعكس هذه الصفقة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي: «يسرنا أن نتعاون مع (مجموعة جيرالد) و(بنك أبوظبي التجاري) في هذه الصفقة النوعية، التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً للدور المحوري الذي تؤديه (الاتحاد لائتمان الصادرات) في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته».

وأضافت: «من خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة لتعزيز الصادرات، نواصل دعم نمو التدفقات التجارية للسلع الإماراتية المنشأ، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والمرنة».