دمج «مركز حمدان للإبداع» ضمن مقرّ «روّاد أعمال دبي»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2) ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي، بما يُعزّز دوره منصةً متخصصةً لدعم المؤسّسين الإماراتيين ضمن منظومة الشركات الناشئة في دبي.

وكان مركز حمدان للإبداع والابتكار تأسس في عام 2014، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف دعم روّاد الأعمال.

وقد أسهم على مدى أكثر من 10 أعوام في دعم روّاد الأعمال الإماراتيين، ومن خلال دمجه ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي، سيتيح المركز للمؤسّسين فرصة الوصول إلى منظومة أوسع من البرامج والموجّهين والمستثمرين والشركات وتحقيق النمو، وتعكس هذه الخطوة تطوّر المركز إلى مسار متكامل، يدعم المؤسّسين في مراحل رحلتهم الأولى، ويُمكّنهم من الاستفادة من الأدوات والإرشادات وفرص الوصول إلى الأسواق التي تسهم في تعزيز مشروعاتهم وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دبي.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، فقد تم فتح باب التقديم لبرنامج حاضنة تكنولوجية جديد يمتد على مدار 16 أسبوعاً، ويهدف إلى دعم 20 رائد أعمال إماراتياً، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الأولية إلى شركات مؤثرة وقابلة للتوسع، ومن المقرر انطلاق البرنامج في أكتوبر 2026، وأن يجري تنفيذه في مقرّ روّاد أعمال دبي، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي أُطلقت في عام 2025، ويؤدي مقرّ روّاد أعمال دبي دور المنصة المركزية في الإمارة لربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

وصُمم البرنامج للمؤسسين الإماراتيين، ليواكب رحلتهم الريادية بدءاً من المراحل الأولى، سواء كانوا أصحاب أفكار واعدة أو مؤسسين يعملون على تطوير منتج أولي قابل للتطبيق والإطلاق، وسيوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار للمشاركين الدعم اللازم لصياغة أفكارهم، واختبار الفرص السوقية، وبناء الأسس التي تمهّد لإطلاق مشروعات ذات جدوى تجارية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يُمثّل دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي خطوة مهمة نحو تأسيس مسار منظم ومتكامل يُمكّن المواهب الإماراتية من الانتقال من مرحلة الفكرة الأولى إلى بناء شركات ذات قابلية للتطور والنمو والاستثمار».

وأضاف: «في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تواصل دبي الاستثمار الاستراتيجي في مؤسسي الأعمال، عبر تطوير البنية التحتية والبرامج التي تتيح لروّاد الأعمال الإماراتيين المنافسة عالمياً، وتمنحهم المقومات اللازمة للريادة، كما أننا من خلال برنامج الحاضنة الجديد، نفتح الباب أمام المؤسّسين في المراحل المبكرة من رحلتهم، ونرحّب بجميع أصحاب الأفكار الواعدة، سواء سبق لهم الحصول على تمويل أو تأسيس شركات من قبل أم لا».