بحث تعزيز كفاءة حركة الحاويات وتدفق البضائع عبر موانئ دبي

عقدت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع ممثلي شركات الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي شحنات التجميع، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف بحث المستجدات التشغيلية الراهنة، واستعراض آليات تعزيز كفاءة حركة الحاويات وتدفق البضائع عبر الموانئ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مرونة واستدامة القطاع البحري واللوجستي في إمارة دبي.

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الكابتن إبراهيم البلوشي، الذي أشار إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسة لضمان الجاهزية التشغيلية، وتعزيز التنسيق المباشر مع جميع الأطراف المعنية، وتسريع الاستجابة لأي متغيرات قد تؤثر في كفاءة العمليات البحرية واللوجستية.

وشكّل الاجتماع منصة عملية لتبادل البيانات والملاحظات التشغيلية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة، وتحديد الأولويات المشتركة، إلى جانب بحث الحلول التي من شأنها دعم انسيابية حركة الحاويات، ورفع كفاءة عمليات المناولة، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين شركات الشحن والوكلاء والمشغلين والجهات التنظيمية، بما يضمن سرعة التعامل مع المتغيرات، والحد من أي تأثيرات محتملة في حركة التجارة.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي أن «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتابع التطورات التشغيلية بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، والحفاظ على كفاءة العمليات واستمراريتها».

وقال: «نعمل بشكل وثيق ومتواصل مع جميع الشركاء في القطاع البحري واللوجستي لتقييم المستجدات التشغيلية، وتطوير حلول عملية تُعزّز كفاءة حركة الحاويات، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتضمن استمرارية تدفق البضائع وفق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية».