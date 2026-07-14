«أبوظبي العالمي»: 22% زيادة في عدد تصاريح الخدمات المالية

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، تقريرها السنوي لعام 2025، مُقدّمةً عرضاً شاملاً لأبرز أعمالها في مجالات الرقابة والترخيص والسياسات التنظيمية خلال عام 2025، في ظل استمرار النمو القوي لمنظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتعزيز تواصلها على المستوى الدولي.

ويُسلّط التقرير الضوء على الجهود المستمرة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، لتعزيز إطارها التشريعي والتنظيمي المتطور، بما يدعم الابتكار والحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق وحماية المستهلكين والاستقرار المالي، كما واصلت السلطة تحقيق أولوياتها التنظيمية من خلال تعزيز الرقابة التنظيمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التنظيميين على المستويين المحلي والدولي.

وخلال العام، واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية دعم نمو أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال منح 94 تصريحاً للخدمات المالية، و120 موافقة مبدئية، بزيادة نسبتها 22% و32% على التوالي مقارنةً مع عام 2024. كما وقّعت السلطة خمس مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إيمانويل جيفاناكيس: «واصلنا خلال عام 2025 تعزيز نهجنا التنظيمي والرقابي لدعم منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) في ظل نموها المستمر وتطورها. وظل تركيزنا متمحوراً حول توفير إطار تنظيمي متقدم وفعّال يدعم الابتكار، ويحافظ على نزاهة الأسواق ويرسّخ الثقة»، وأضاف: «تعكس الإنجازات الواردة في التقرير تفاني كوادرنا والتزامنا المستمر ببناء منظومة مالية مرنة ومنظمة تواكب توجهات المستقبل».

ومع دخول أبوظبي العالمي مرحلة جديدة من النمو، تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بترسيخ بيئة تنظيمية شفافة ومرنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، إلى جانب دعم الابتكار وحماية المشاركين في الأسواق والمتعاملين، وتعزيز الثقة في أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً.