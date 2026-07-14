803.9 ملايين درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال النصف الأول

سجل مصرف الشارقة الإسلامي، خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 803.9 ملايين درهم، محققاً نمواً بنسبة 15.3%، مقارنة بـ697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستندت هذه النتائج المالية إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام وتحقيق نتائج مستقرة.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025.

وواصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة بـ90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%. وسجلت ودائع المتعاملين نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ55.7 مليار درهم في نهاية 2025.