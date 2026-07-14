اتفاقية بين «أبوظبي الإسلامي» و«اقتصادية دبي» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إطلاق حساب «DET Connect»، في إطار مبادرة «SME in a Box» التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل، مصمم لتلبية احتياجاتها.

ويتيح الحساب - من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي، والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال - للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.

وتهدف مبادرة «SME in a Box» إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.

ويسهم حساب «DET Connect»، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة، كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة، تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.