إطلاق النسخة الثانية من برنامج «رائدة» في أبوظبي

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة «بوبليسيس غروب» الشرق الأوسط، إطلاق النسخة الثانية من برنامج «رائدة» في سبتمبر 2026.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لسيدات الأعمال في أبوظبي، مع توفير فرص جديدة تسهم في بناء القدرات، وتعزيز نمو الأعمال، وستحظى المُشارِكات المختارات بفرصة الانضمام إلى دورة تدريبية حضورية تستمر يومين، وأكدت رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أسماء الفهيم، أن إطلاق النسخة الثانية يعكس الالتزام المتواصل بتوفير منصات عملية عالية الأثر تدعم رائدات الأعمال في تنمية أعمالهن بثقة، وتوسيع رؤيتهن، وتعزيز دورهن القيادي.