بقيمة 153 مليار درهم.. تجارة الماس في دبي لأعلى مستوى على الإطلاق خلال 2025

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أن تجارة الماس في الإمارة سجّلت خلال عام 2025 مستوى قياسياً غير مسبوق، بلغت قيمته 41.7 مليار دولار (نحو 153 مليار درهم)، وفقاً لبيانات جمارك دبي.

وتجاوزت دبي بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 40.9 مليار دولار، والمسجّل في عام 2011، فيما بلغ حجم تداول الماس 359.5 مليون قيراط، محققاً نمواً سنوياً قدره 42.5%. وبذلك تسجل دبي للمرة الأولى رقماً قياسياً مزدوجاً في قيمة تجارة الماس وحجمها خلال عام واحد.

وارتفعت القيمة الإجمالية لتجارة الماس عبر جميع الفئات بنسبة 16.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.7 مليار دولار في عام 2025، مقارنةً بـ35.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار خلال عام واحد، كما سجّلت فئات أخرى أداءً قياسياً، حيث بلغت قيمة تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة 1.1 مليار دولار خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 48%.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع الماس في دبي على المدى الطويل، فمنذ عام 2020، ارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 139%، فيما تضاعف حجمها الفعلي بنسبة 100%، بما يعكس تنامي دور الإمارة بوصفها البوابة المفضلة التي تربط بين الدول المنتجة، ومراكز التصنيع، وأسواق الاستهلاك ضمن سلسلة القيمة العالمية لصناعة الماس.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تعكس أحدث نتائج تجارة الماس في دبي نجاح استراتيجية طويلة الأمد، هدفت إلى بناء أكثر منظومات الأحجار الكريمة ترابطاً وشفافية وكفاءة على مستوى العالم، فمنذ جائحة (كوفيد-19) في عام 2020، تضاعف حجم تجارة الماس عبر دبي من حيث الكمية، فيما ارتفعت قيمتها بما يقارب 140%. أما قيمة تجارة الماس الطبيعي المصقول وحدها، فقد نمت بنسبة 246%، وأصبحت دبي اليوم الشريك المفضل للمنتجين والمصنّعين والتجار وتجار التجزئة في مختلف أنحاء القطاع العالمي. وبفضل بنيتها التحتية العالمية المستوى، ووضوح بيئتها التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى التمويل، إلى جانب إحدى أكثر منظومات الأحجار الكريمة تطوراً في العالم، سنواصل توفير المنصة التي يحتاجها القطاع لتحقيق المزيد من النمو».

وجاء هذا الأداء القياسي مدفوعاً بصورة رئيسة باستمرار الزخم القوي لتجارة الماس الطبيعي، التي سجلت قيمة بلغت 39.9 مليار دولار خلال عام 2025، مستحوذة على 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الماس.

وارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 63%، فيما زاد حجمها الفعلي بنسبة 44% خلال العقد الماضي.

وتُبرِز هذه النتائج كذلك اتساع وتنوع منظومة تجارة الماس والأحجار الكريمة في دبي، بما يتجاوز الأداء القياسي لتجارة الماس التقليدية، فقد سجّلت تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومةً بارتفاع الواردات بنسبة 68.8% ونمو إعادة التصدير بنسبة 33.5%، وفي موازاة ذلك تواصل فئتا الماس الصناعي والماس المصنّع مخبرياً ترسيخ حضورهما ضمن هيكل التجارة، إذ باتتا تمثلان معاً نحو 39% من إجمالي حجم تجارة الماس من حيث القيراط.