منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز.

واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار، وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية.

كما أشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، ومستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للإستثمار حارب مسعود الدرمكي، ومدير محفظة دائرة الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار كلثم حمد الغفلي، والرئيس التنفيذي للجهاز محمد حمد المهيري، وعدد من المديرين التنفيذيين.