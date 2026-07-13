«كهرباء دبي» تحقق الريادة العالمية في 13 مؤشراً

تتبوأ هيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة، بما يعكس أن التميز في دبي يُقاس بالأثر وليس بالحجم فقط.

وتشكل «دبي الأفعال»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطاراً عملياً يقوم على أن الطموح لا قيمة له بلا تنفيذ، وأن الإنجاز السريع والمتقن هو المعيار الحقيقي للنجاح.

ويتجسد نهج «دبي الأفعال» في مشاريع ومبادرات مؤسسات دبي، حيث تتحول الطموحات إلى إنجازات ملموسة، ويصبح التميز مقروناً بسرعة التنفيذ وجودة الأداء.

وفي هذا السياق، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً عملياً لهذا النهج، من خلال تحويل الرؤى إلى بنية تحتية عالمية المستوى، والأفكار إلى مشاريع رائدة، والنتائج إلى إنجازات ومؤشرات أداء تتصدر المؤشرات العالمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تمثل مبادرة (دبي الأفعال) برهاناً متجدداً على أن طموح دبي لا يعرف حدوداً، فكلما ظننا أننا بلغنا القمة، جاءت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفتح آفاقاً أوسع، وتؤكد أن التطور مسيرة لا تعرف التوقف، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذه الرؤية إلى مشاريع نوعية ونتائج قابلة للقياس، حيث يتحول الوقت إلى فرص، والأفكار إلى طاقة تدفع مسيرة التقدم، وكل إنجاز يصبح منطلقاً لإنجازات أكبر وأثر أكثر استدامة».

وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً، كما تجاوزت موثوقية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز النماذج التي تجسد نهج «دبي الأفعال» في قطاع الطاقة، حيث تحول من رؤية طموحة إلى أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميغاواط، ومن المقرر أن تتجاوز 8000 ميغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5000 ميغاواط، ما يعكس قدرة دبي على رفع سقف الطموح، وتحويل الخطط إلى إنجازات تتجاوز التوقعات.

ويمثل نموذج المنتج المستقل للطاقة الذي تعتمده الهيئة في تنفيذ مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز تطبيقات نهج «دبي الأفعال»، حيث حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى محرك رئيس لتسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات العالمية.