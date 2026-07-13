«منتدى دويرز 2026» ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تستضيف واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، النسخة الشرق أوسطية الثانية من «منتدى دويرز 2026»، الذي من 24 إلى 26 نوفمبر في واحة دبي للسيليكون، وتتمحور نسخة دبي من المنتدى لعام 2026 حول شعار «حيث يرسم المبدعون والمستثمرون ملامح الغد»، وعلى مدار ثلاثة أيام، سيشكّل المنتدى منصة نوعية تجمع الشركات التي تتطلع إلى التوسع الدولي، والمستثمرين الباحثين عن فرص نمو عابرة للحدود، إضافة إلى قادة منظومة ريادة الأعمال ممن يسعون إلى بناء جسور التعاون بين دبي وأكثر أسواق الابتكار حيوية على مستوى العالم.

وقال مدير عام واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد: «حققت النسخة الافتتاحية لـ(منتدى دويرز) في دبي، العام الماضي، نجاحاً لافتاً»، مؤكدة الحاجة المتزايدة لمنصات تُسرّع وتيرة التعاون وتبادل المعرفة عبر منظومة الابتكار.

وأضاف: «تعكس استضافة نسخة عام 2026 التزام دبي المستمر بتوفير بيئة عالمية تحول الأفكار إلى أثر ملموس، وتعكس جهود واحة دبي للسيليكون المتواصلة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال».