«جمارك دبي» تختتم برنامجاً لتطوير القيادات

واصلت دائرة جمارك دبي، في إطار استراتيجيتها 2026-2030، الاستثمار في تطوير قياداتها التنفيذية، من خلال استعراض أبرز محاور ومخرجات برنامج «القيادة لاستشراف مستقبل التجارة الاستراتيجية»، الذي عُقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى الثالث من يوليو 2026، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، وأفادت «جمارك دبي» بأن البرنامج يأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى بناء قيادات الصفين الثاني والثالث لتعزيز الفكر العالمي، وقال مدير عام «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد: «نواصل إعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، بما يعزز تنافسية دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».