38.16 ألف رخصة أعمال جديدة ومجدَّدة بالشارقة في النصف الأول

بلغ إجمالي رُخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 38.16 ألف رخصة، بنسبة نمو 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5%. فيما وصل عدد الرُّخص المجددة إلى 33 ألفاً و572 رخصة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وصلت الرُّخص التجارية إلى 2514 رُخصة، تلتها الرخص المهنية بـ1407 رُخص، ثم الرُّخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رُخص «اعتماد» رابعاً بـ233 رخصة ورُخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة.