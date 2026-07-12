انخفاض أسعار الذهب ينعش الطلب على السبائك

عاودت أسعار الذهب انخفاضها بنهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 4 و6.5 دراهم للغرام، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن الأسواق شهدت مؤشرات تحسن في الطلب على مبيعات السبائك الذهبية، بدعم من عودة الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، عقب الارتفاعات التي شهدها خلال الأسبوع السابق، متوقعين أن تواصل مؤشرات الطلب نموها خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع تداول تقارير تشير إلى إمكانية تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 496.5 درهماً، بانخفاض 6.5 دراهم مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل الغرام عيار 22 قيراطاً 459.75 درهماً، بتراجع 6.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 440.75 درهماً، بانخفاض بلغ 6 دراهم. كما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً، 377.75 درهماً، متراجعاً بمقدار 5.25 دراهم، فيما سجل الغرام عيار 14 قيراطاً 294.75 درهماً، بانخفاض 4 دراهم.

وقال مدير شركة «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «العديد من المتعاملين يتجهون خلال الفترة الحالية إلى شراء السبائك الذهبية للاستفادة من تراجع أسعار المعدن الأصفر، خصوصاً في ظل تزايد التوقعات العالمية بإمكانية تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز الإقبال على السبائك، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار».

وأضاف أن الطلب الأكبر يتركز على السبائك متوسطة الأوزان، التي تراوح بين 20 و50 غراماً، نظراً إلى سهولة شرائها وإعادة بيعها، مقارنة بالسبائك زنة 100 غرام، التي تتطلب ميزانية أكبر، فضلاً عن أن بيعها يكون دفعة واحدة، في حين يفضل بعض المتعاملين بيع كميات أصغر عند ارتفاع الأسعار.

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «بي تي سي» لتجارة الذهب، حسام الدين عبدالرحيم، إن «الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية مؤشرات طلب لافتة على السبائك الذهبية، في ظل تفضيل العديد من المتعاملين شراءها مع تراجع أسعار الذهب إلى مستويات مشجعة».

وأضاف أن تنامي ثقافة شراء السبائك يعود إلى ارتفاع ثقة المتعاملين بالمعدن الأصفر بوصفه أداة طويلة الأجل للادخار والاستثمار، مشيراً إلى أن «الطلب الأكبر يتركز على السبائك متوسطة الأوزان، لما توفره من مرونة في الشراء وإمكانية بيعها على مراحل، مقارنة بالسبائك كبيرة الأوزان». وقال مدير المبيعات في محل «الفنا لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي باتن، إن «العديد من المتعاملين يشترون السبائك الذهبية صغيرة الأوزان، ويستخدمونها في أغراض الزينة من خلال تثبيتها في قلادات أو أساور، بما يتيح الجمع بين الادخار والزينة في الوقت نفسه».