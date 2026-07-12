«كأس العالم» تنعش الطلب على مبيعات الأجهزة الإلكترونية بمعدلات تتجاوز 30%

أفاد مختصون ومسؤولون في منافذ لتجارة التجزئة بأن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم أسهمت في إنعاش مبيعات الأجهزة الإلكترونية بمعدلات لافتة، تجاوزت 30% مقارنة بالفترات الاعتيادية التي سبقت انطلاق البطولة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن بطولة كأس العالم حفزت الطلب على العديد من الأجهزة الإلكترونية، كما رفعت مستوى التنافسية بين متاجر التجزئة المحلية، التي كثّفت عروضها الترويجية لزيادة حصصها السوقية.

وأضافوا أن الحصة الأكبر من الطلب تركّزت على الشاشات التلفزيونية، ومكبرات الصوت، وأجهزة العرض الضوئي «البروجكتور»، تلتها سماعات الرأس وأجهزة التابلت.

الأجهزة الإلكترونية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، إن «الفترة الأخيرة شهدت طلباً لافتاً من المستهلكين على شراء العديد من الأجهزة الإلكترونية، مثل الشاشات والهواتف الذكية وأجهزة التابلت، مدعوماً برغبة بعض المتعاملين في شراء أجهزة لمتابعة مباريات كأس العالم، أو شراء هدايا لذويهم، والاستفادة من العروض الترويجية المطروحة على المنتجات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الإلكترونيات، محمد مالك، إن «بطولة كأس العالم لكرة القدم كان لها أثر إيجابي في تنشيط الطلب على العديد من الأجهزة الإلكترونية، ولا سيما الشاشات التلفزيونية، ومكبرات الصوت، وأجهزة العرض الضوئي (البروجكتور)»، لافتاً إلى أن هذه المنتجات استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب خلال فترة البطولة، تلتها سماعات الرأس، وأجهزة التابلت، والهواتف الذكية. وأوضح أن نمو المبيعات خلال فترة كأس العالم تجاوز 30% مقارنة بالفترات الاعتيادية السابقة لانطلاق البطولة، مضيفاً أن ارتفاع الطلب عزز المنافسة بين المنافذ التجارية، ودفعها إلى طرح مزيد من العروض الترويجية لاستقطاب المستهلكين وزيادة حصصها السوقية، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات.

نمو الطلب

بدوره، قال رئيس العمليات في مجموعة «جاكيس للإلكترونيات»، أشيش بنجابي، إن «بطولة كأس العالم لكرة القدم عززت نمو الطلب في أسواق الإلكترونيات، خصوصاً على الشاشات التلفزيونية، ومكبرات الصوت، وأجهزة (البروجكتور)»، لافتاً إلى أن معدلات نمو الطلب على هذه المنتجات تجاوزت 30% مقارنة بالفترات الاعتيادية، ولا سيما مع تصاعد المنافسة بين المتاجر للاستفادة من الزخم الذي صاحب البطولة.

وأوضح مسؤول المبيعات في أحد متاجر الأجهزة الإلكترونية، شاهيد هاريفش، أن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالاً لافتاً على شراء العديد من الأجهزة الإلكترونية، مدفوعاً بأجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، سواء الشاشات التلفزيونية، أو مكبرات الصوت، أو أجهزة العرض الضوئي (البروجكتور)، إضافة إلى سماعات الرأس والتابلت، خصوصاً في ظل كثافة العروض الترويجية خلال البطولة». وأضاف أن «البطولة»، إلى جانب العروض الترويجية، رفعت مستوى التنافسية بين المتاجر، وأسهمت في نمو المبيعات بمعدلات تجاوزت 30% مقارنة بالفترات الاعتيادية السابقة لانطلاق البطولة. وأشار إلى أن نمو المبيعات لم يقتصر على المستهلكين الأفراد، بل شمل أيضاً قطاعات الأعمال والضيافة، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق، إذ فضّل عدد كبير منها شراء شاشات جديدة، ومكبرات صوت، وأجهزة عرض ضوئي «بروجكتور»، قبل البطولة وخلالها.

من جانبه، قال مدير الأعمال في شركة «تي سي إل» في دبي، فيك شن، إن «بطولة كأس العالم لكرة القدم عززت الزخم في الطلب على الشاشات التلفزيونية، ولا سيما الشاشات كبيرة الحجم التي تبدأ قياساتها من 75 بوصة فأكثر».

• بطولة كأس العالم عزّزت الزخم في الطلب على الشاشات التلفزيونية، ولا سيما الشاشات كبيرة الحجم التي تبدأ قياساتها من 75 بوصة فأكثر.