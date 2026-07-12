«برنت» يستقر عند 76.01 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 29 سنتاً بنسبة 0.38% لتسجل 76.01 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً بنسبة 0.93% إلى 71.41 دولاراً للبرميل.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع سعر «برنت» بنحو 5.50%، وارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط بنحو 4%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ​إن أحدث موجة تصعيد في المواجهات بالمنطقة قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط العام المقبل.