«برنت» يستقر عند 76.01 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 29 سنتاً بنسبة 0.38% لتسجل 76.01 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً بنسبة 0.93% إلى 71.41 دولاراً للبرميل.
وعلى مدى الأسبوع، ارتفع سعر «برنت» بنحو 5.50%، وارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط بنحو 4%.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أحدث موجة تصعيد في المواجهات بالمنطقة قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط العام المقبل.
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