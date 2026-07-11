اتفاقية بين «سمارت وات» الإماراتية و«BSES» الهندية لتطوير شبكات الكهرباء بنيودلهي

وقّعت شركة «سمارت وات» للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة «BSES Rajdhani Power» إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، الدكتور عبد الناصر الشعالي، اتفاقية إستراتيجية ضمن مبادرة «مرونة»، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات في نيودلهي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة «سمارت وات» الإماراتية من خلال مبادرة «مرونة» بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات «BESS»، ومصادر الطاقة الموزعة «DERs»، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

وأنجزت «سمارت وات» و«BSES» التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.

وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، بما يدعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.

وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بالقدرة على المراقبة الفورية، وإمكانات التحسين التشغيلية، وبنية أساسية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وات»، الدكتور سامح الخطيب، إن «الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية»، مؤكداً أن مبادرة «مرونة» طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.

وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً.

وأضاف: «إن شراكتنا مع (BSES) تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة (مرونة) لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «BSES Rajdhani Power»، أبهيشيك رانجان، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، والتي تعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز الـ 100 مليار دولار أميركي، كما تستهدف الحكومتان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.