إنجاز تاريخي.. أميركا ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير

أكد وزير دولة، سعيد الهاجري، أن الولايات المتحدة رفعت دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير الأميركية (EAR)، مع إخراجها من المجموعتين D:3 وD:4.

وأوضح الهاجري في تدوينة على منصة "إكس"، أنه بذلك أصبحت الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا التصنيف، لتنضم إلى نخبة أقرب شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بمتانة منظومة الإمارات لضوابط التصدير والامتثال، ويعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير واعتماد التقنيات الاستراتيجية، بما يشمل:

• الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة

• أشباه الموصلات

• التقنيات الكمية

• الفضاء

• الطاقة النووية السلمية

• التقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج

وكما أوضح أن هذا التصنيف يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في البحث والتطوير، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة مع الشركاء الدوليين.

وختم الهاجري التدوينة بالقول "هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من الثقة والمصداقية والالتزام بالمعايير الدولية ركائز أساسية لمكانة الإمارات العالمية".