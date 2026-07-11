زخم قوي يدفع تصرفات دبي العقارية إلى 15.6 مليار درهم

عززت السوق العقارية في دبي زخمها خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تصرفات تجاوزت 15.6 مليار درهم، مدفوعة بنشاط قوي للمبيعات التي استحوذت على الحصة الكبرى من التعاملات، في تأكيد جديد على استمرار الطلب وقوة النشاط الاستثماري في الإمارة. وتضمنت التصرفات العقارية في دبي، تنفيذ 3945 صفقة، شملت مبيعات بقيمة 8.73 مليارات درهم، وتوزعت المبيعات العقارية بواقع 2365 مبايعة لوحدات سكنية، و143 مبايعة لمبان، و226 مبايعة لأراض، وبإجمالي 2734 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 5.6 مليارات درهم عبر تنفيذ 887 صفقة، بينما سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.13 مليارات درهم، عبر 1847 صفقة.

وسجل الرهن العقاري 1007 معاملات، بقيمة 5.71 مليارات درهم، موزعة بواقع 607 معاملات لوحدات سكنية، و90 معاملة لمبان، 310 معاملات لأراض. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.16 مليار درهم، بواقع 204 معاملات، موزعة على 142 معاملة لوحدات سكنية، و17 معاملة لمبان، و45 معاملة لأراض.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي إبرام إحدى كبرى الصفقات العقارية في دبي خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في تسجيل مبيعات ورهون على 23 قطعة أرض ضمن مشروع «مدينة العرب»، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.

وتصدّرت منطقة مدينة العرب قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 1.3 مليار درهم، تلتها مدينة المطار بنحو 630 مليون درهم، ثم منطقة الفرجان، بقيمة 387 مليون درهم، و«منطقة نخلة جميرا» بقيمة 362 مليون درهم، ومنطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 351 مليون درهم.