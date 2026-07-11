«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب

أعلنت «فلاي دبي» أمس، استئناف وتوسيع عملياتها في سورية بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي. ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لـ«فلاي دبي» في سورية إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة».