البنوك تقود ارتفاعات «دبي المالي» في جلسة نهاية الأسبوع

أغلق سوق دبي المالي، أمس، تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.862%، أو ما يعادل 51.67 نقطة عند مستوى 6042.55 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، تصدرها: البنوك والاتصالات والمرافق العامة، والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 998.34 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 990.22 مليار درهم في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بمكاسب بلغت نحو 8.11 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم أربعة قطاعات، تَصدّرها البنوك بـ1.2%، الاتصالات بـ1.66%، والمرافق العامة بنسبة 0.57%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.62%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 570.23 مليون درهم، بعد التداول على نحو 228.03 مليون سهم، وتنفيذ 12 ألفاً و528 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 106.35 ملايين درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 334.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 227.77 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك السلام»، و«اتحاد إنيرجي القابضة»، و«طلبات»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» على نسبة 70.78% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 403.63 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 570.23 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 216.75 مليون درهم، عند 11.86 درهماً. وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 72.38 مليون درهم عند 31.32 درهماً، بينما حلَّ سهم «بنك السلام» ثالثاً بتداولات بلغت 33.94 مليون درهم عند 0.88 درهم للسهم.

وجاء سهم «اتحاد إنيرجي القابضة» رابعاً من حيث السيولة بنحو 32.39 مليون درهم عند 2.88 درهم، بينما جاء سهم «طلبات» خامساً بقيمة تداولات 26.02 مليون درهم عند 1.21 درهم، وحلَّ سهم «دو» سادساً بتداولات بلغت 22.12 مليون درهم عند 12.24 درهماً للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.549%، أو ما يعادل 54.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 9936.08 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.908 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.897 تريليون درهم في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بمكاسب بلغت نحو 11.3 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.52 مليار درهم، بعد التداول على نحو 298.94 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و91 صفقة.