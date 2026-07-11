الأكاديمية العربية للعلوم تمنح حصة آل مالك الدكتوراه الفخرية

منح المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، درجة الدكتوراه الفخرية في إدارة وتطوير القطاع البحري، وذلك خلال مراسم أقيمت في العاصمة البريطانية لندن على هامش اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتُعد المهندسة حصة آل مالك أول سيدة عربية تنال هذه الدرجة الفخرية من الأكاديمية، ورابع شخصية تحصل عليها منذ تأسيسها، بحضور رئيس المنظمة البحرية الدولية، والأمين العام للمنظمة، ورئيس الأكاديمية العربية، إلى جانب ممثلي سفارة دولة الإمارات في لندن وعدد من المندوبين والملحقين البحريين.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرة مهنية حافلة أسهمت خلالها في إحداث نقلة نوعية في القطاع البحري بدولة الإمارات من خلال تطوير وتحديث التشريعات البحرية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع البحري، وإنشاء المركز الوطني للملاحة البحرية، ومجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، إضافة إلى الإشراف على مبادرات ومشاريع استراتيجية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع ويرسخ مكانة الدولة كمركز بحري عالمي. وأعربت المهندسة حصة آل مالك عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً أنه يمثل تقديراً للجهود الوطنية المشتركة في تطوير القطاع البحري، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطاع بحري متقدم ومستدام، وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم القطاعات الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.