حملة استدعاء لسيارات «لينكون كورسير» في أسواق الدولة

ينفذ وكلاء سيارات «لينكون» على مستوى الدولة بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة حملة استدعاء تشمل بعض المركبات من طرز «لينكون كورسير».

وتشمل حملة الاستدعاء التي تنفذها شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، الوكلاء المحليين لسيارات «لينكون» في أسواق الدولة، تلك الطرز لمركبات «لينكون كورسير»، من موديلات تصنيع (2020 -2022)، والمنتجة في بلد المنشأ بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع وفق بيانات حملة الاستدعاء أن يصل إجمالي عدد الوحدات المستدعاة إلى 273 مركبة على مستوى الدولة. وترجع أسباب حملة الاستدعاء وفقاً لمعلومات الجهة المصنعة إلى أنه في بعض المركبات المتأثرة والمشمولة بالحملة قد يلاحظ السائق انقطاعاً متكرراً في صورة كاميرا الرجوع إلى الخلف أو اختفاءها بالكامل عند اختيار وضعية الرجوع إلى الخلف، كما قد تظهر الصورة بشكل ضبابي أو غير واضح. وأوضحت بيانات حملة الاستدعاء أن ذلك يعود إلى احتمال تسرب المياه إلى موصلات الكاميرا الخلفية نتيجة عدم عزل أحد الأسلاك في ضفيرة التوصيل بشكل كافٍ، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الوصلة وتأثر أداء الكاميرا.

وتتولى منافذ الخدمة التابعة لشركتي التوكيل المحلي لسيارات «لينكون» في الإمارات استبدال كاميرا الرؤية الخلفية وضفيرة الأسلاك الخاصة بها في الباب الخلفي للمركبة، وذلك دون أي تكلفة على مالك السيارة.