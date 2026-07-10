بأسعار تبدأ من 1800 درهم.. فلاي دبي تطلق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب

أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سورية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو 2026، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سورية إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,800 درهم. وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2,000 دولار أميركي، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولار أميركي.

وتعليقاً على استئناف الرحلات إلى حلب، قال الرئيس التنفيذي فلاي دبي غيث الغيث: "نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا. فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة. ومن خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسورية."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيدالله: "منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سورية والإمارات. ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم. بما يوفر خيارت سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً."

وسيحظى المسافرون بتجربة السفر على متن الأسطول الحديث لفلاي دبي، الذي يضم مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل في درجة الأعمال، ومقاعد مصممة وفق معايير الراحة في الدرجة السياحية، إلى جانب نظام ترفيه جوي حديث، ووجبات مستوحاة من المطابخ العالمية، وإمكانات متقدمة للشحن الجوي تدعم حركة التجارة الثنائية.

وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 01 يونيو 2025. ومع تزايد الطلب على هذا المسار، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.

كما أضافت فلاي دبي مؤخراً بنغازي في ليبيا وبانكوك في تايلاند إلى شبكتها المتنامية، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.

ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.

وسيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً انطلاقاً من المبنى المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB).