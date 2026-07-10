منافذ بيع تتوسع في امتيازات «بطاقات الولاء» لاستقطاب المستهلكين

قال مستهلكون إن عدداً من منافذ البيع بدأ، خلال الفترة الأخيرة، في طرح امتيازات جديدة وحوافز على استخدام «بطاقات الولاء»، عبر إتاحة الاستفادة منها للحصول على خصومات لدى منافذ بيع أخرى، أو في مؤسسات ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ، ما عزز قيمتها، وحوّلها من مجرد بطاقات للخصومات وكسب النقاط إلى برامج تمنح الأسر المستهلكة مزايا وخصومات في مجالات متنوعة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن التوسع في زيادة مزايا بطاقات الولاء عبر حوافز غير مسبوقة، يمثل أحد المظاهر الإيجابية التي تعود بفوائد متعددة على الأسر المستهلكة، من خلال توسيع مجالات الاستفادة من تلك البطاقات.

من جانبهم، قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة إن منافذ بيع عدة بدأت، خلال الفترة الأخيرة، في تعزيز تنافسية «برامج الولاء» لديها، عبر تقديم امتيازات وتجارب حصرية تستهدف زيادة استقطاب المتعاملين، مؤكدين أن المتاجر تتسابق لتعزيز تنافسيتها في هذا المجال، وأن المستهلك يعد المستفيد الأكبر من هذا التنافس.

منافذ البيع

وتفصيلاً، قال المستهلك ياسين طاهر: «اتجهت منافذ بيع عدة، خلال الفترة الأخيرة، إلى تقديم امتيازات مبتكرة لبطاقات الولاء، بما يتيح للعائلات الاستفادة منها في الحصول على تخفيضات لدى مطاعم ومقاهٍ أو متاجر تجزئة أخرى، سواء كانت تابعة للمجموعة نفسها أو شريكة لها»، معتبراً أن «هذه الامتيازات تنقل بطاقات الولاء من مجرد برامج للخصومات وكسب النقاط إلى برامج توفر نطاقاً أوسع من المزايا للعائلات المستهلكة».

من جانبه، قال المستهلك تامر سعد إن «طرح بعض المتاجر امتيازات ومبادرات جديدة لزيادة فوائد بطاقات الولاء ينعكس إيجاباً على المستهلكين، ويزيد استخداماتها، بعد أن كانت تقتصر على عمليات التسوق والحصول على العروض والنقاط داخل منافذ البيع نفسها المصدرة للبطاقة، بينما أصبح بالإمكان الاستفادة منها حالياً لدى مطاعم أو مؤسسات ترفيهية مختلفة، وفقاً لنوعية البطاقة».

وفي السياق نفسه، أشارت المستهلكة دينا فايز إلى أن «معظم المستهلكين يمتلكون عدداً من بطاقات الولاء التي كانت في السابق تمثل عبئاً محدود الفائدة، إلا أن توجه العديد من المتاجر أخيراً إلى طرح امتيازات وحوافز غير مسبوقة، سواء عبر خصومات في متاجر أخرى أو لدى مطاعم ومؤسسات ترفيهية ومقاهٍ، جعل هذه البطاقات أكثر قيمة وفائدة للعائلات»، معتبرة أن «مثل هذه المبادرات من المظاهر الإيجابية التي ينبغي التوسع فيها، لتعزيز الاستفادة من بطاقات الولاء التي يحصل عليها المستهلكون من مختلف المتاجر».

قيمة مضافة

إلى ذلك، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن «طرح امتيازات وحوافز على بطاقات الولاء يمنح المستهلكين قيمة مضافة، ويعزز استفادتهم منها».

وأضاف أن «المجموعة طرحت مزايا على بطاقات الولاء، تتيح للمستهلكين الحصول على خصومات لدى منافذ تجزئة خارجية مختلفة، وهو ما يمثل ميزة تنافسية لمتعاملي المجموعة، تنقل الاستفادة من مجرد جمع النقاط عند الشراء إلى الحصول على خصومات لدى منافذ متنوعة داخل مراكز التسوق والأسواق».

من جانبه، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «إدارة التعاونية طرحت امتيازات متنوعة وحوافز إضافية على بطاقات الولاء، تمنح المستهلكين خصومات ومزايا لدى عدد من الجهات الخارجية، أبرزها المؤسسات الترفيهية والتجارية، مع العمل بشكل مستمر على التوسع في هذه الامتيازات عبر اتفاقيات وشراكات مع جهات مختلفة».

وأكد أن «تعزيز مزايا بطاقات الولاء يزيد قيمتها، ويستقطب مزيداً من المتعاملين للاستفادة منها، ويحولها من مجرد بطاقات لكسب النقاط إلى برامج متكاملة للعروض والخصومات».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «إدارة (التعاونية) أطلقت مبادرة لتعزيز استفادة المستهلكين من بطاقات الولاء، عبر إطلاق بطاقات (لايف تميز) الائتمانية التي تتيح استرداداً نقدياً يصل إلى 10%، يتم تحويله إلى نقاط ضمن برنامج (تميز)، بالتعاون مع (لايف بنك)»، لافتاً إلى أن «عدد حاملي بطاقات الولاء التابعة للتعاونية تجاوز مليون مستهلك، مع تسجيل نمو سنوي في الاشتراكات يصل إلى 20%».

مجال تنافسي

أما مدير المشتريات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، فذكر أن «توجه العديد من متاجر التجزئة إلى تعزيز مزايا بطاقات الولاء، عبر تقديم خصومات لدى مطاعم ومقاهٍ ومرافق ترفيهية وتجارية، يمثل أحد مجالات التنافس الجديدة التي باتت تحظى باهتمام كبير من المتاجر، بهدف تعزيز ولاء المتعاملين، وزيادة أعداد المشتركين في برامج الولاء، والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين، بما يسهم في رفع الحصص السوقية وزيادة المبيعات السنوية».