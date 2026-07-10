اتفاقية تتيح لـ «مجموعة الإمارات» الاستفادة من منصات «دبي الرقمية»

في خطوة تعزز الجاهزية الرقمية في دبي، وقّعت «دبي الرقمية» و«مجموعة الإمارات» اتفاقية تعاون، تتيح للمجموعة الاستفادة من منظومة الخدمات والمنصات الرقمية التي تطورها «دبي الرقمية»، وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة الموظفين بشكل عام، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم الجاهزية الرقمية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» و«مجموعة الإمارات»، والمدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، ووقّعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر سعيد الحميري، ونائب رئيس أول لعمليات وأنظمة الموارد البشرية في «طيران الإمارات»، أميرة العوضي.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من الخدمات الرقمية، ومنصات التمكين الرقمي، وخدمات البيانات والإحصاء، بما يعزّز تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، ويوسّع الاستفادة من المنصات الرقمية المشتركة، ويوفر بيئة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «تعكس هذه الاتفاقية رؤية دبي في بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من قناعة بأن تسريع التحول الرقمي وتحقيق أثره المستدام يتطلب توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة، وبناء نماذج تعاون تحقق قيمة متبادلة لجميع الأطراف».

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، تتيح (دبي الرقمية) الاستفادة من منصاتها وقدراتها الرقمية المتقدمة، بما يدعم تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي»، لافتاً إلى أن الاتفاقية تجسد نموذجاً للتكامل الذي يحقق المنفعة المشتركة، وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصات المشتركة، بما يعزز قدرتها على التطور المستمر والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لمختلف القطاعات في الإمارة.

وأوضح أن هذا النهج يؤكد التزام دبي ببناء اقتصاد رقمي تنافسي، وترسيخ بيئة داعمة للابتكار، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في «مجموعة الإمارات»، أوليفر جرومان: «نفخر بشراكتنا مع (دبي الرقمية) في هذه المبادرة النوعية التي تستهدف تحسين تجربة موظفي (مجموعة الإمارات) من خلال تسريع العمليات والإجراءات، والتمكن من معالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتذليل العقبات التي قد تواجههم ما يتيح لهم التركيز على الأمور الجوهرية».

وأضاف: «يتجاوز نطاق شراكتنا مع (دبي الرقمية) مجرد توفير بيئة تشغيلية تتمتع بمستويات عالية من السلاسة والراحة، فهو يتكامل أيضاً وبشكل مثالي مع رؤية دبي التي تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين حياة الناس وكيفية عمل الشركات، ويسرّنا في (مجموعة الإمارات) دعم هذه الجهود والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ترابطاً، ليس فقط لموظفينا، بل للمدينة والمؤسسات التي تتخذها مقراً لها».

وتوفر الاتفاقية إطاراً متكاملاً للتعاون في جهود الاستفادة من المنظومات الرقمية التي طورتها «دبي الرقمية»، بما يتضمن مستويات أداء عالية المواصفات، وآليات متقدمة للدعم والاستجابة، إلى جانب معايير متقدمة في مجال أمن المعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية.