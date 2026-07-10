إيجارات عجمان تحافظ على مسار إيجابي.. و«الاستوديو» يقود ارتفاع الأسعار

أظهرت بيانات أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، ورصدت مستوى الإيجارات السكنية في عجمان، خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، استمرار الاتجاه الصعودي في متوسط إيجارات معظم الفئات العقارية السكنية، مع تفاوت واضح في معدلات النمو.

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت بعض المناطق زيادات ملحوظة في متوسط أسعار الإيجارات، بين الربعين الأول والثاني 2026، في أربع مناطق رئيسة في الإمارة، بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي في الأسعار، وضمت قائمة المناطق الأربع محل الرصد «الروضة» و«الجرف» و«الراشدية» و«النعيمية».

وأظهرت البيانات أن متوسط أسعار الإيجارات لفئة «استوديو» في عجمان بأربع مناطق ضمن الرصد، خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ نحو 26.9 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجاري سنوي بلغ 22.25 ألف درهم في الربع الأول من العام نفسه، بزيادة نسبتها 20.98%.

ووصل متوسط إيجار شقة سكنية بغرفة نوم واحدة في أربع مناطق محل الرصد، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 35.35 ألف درهم، مقارنة بـ34.5 ألف درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بلغ نحو 2.46%، في حين بلغ متوسط إيجار شقة من غرفتين وصالة نحو 45.98 ألف درهم، مقارنة بـ44.99 ألف درهم، بزيادة 2.2%.

وتشير البيانات إلى استمرار قوة الطلب على سوق الإيجارات في عجمان خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تركز الارتفاعات الكبرى في فئة الاستوديوهات، خصوصاً في منطقتَي الراشدية والنعيمية.

ويعكس تفاوت معدلات النمو بين المناطق، اختلاف مستويات الطلب وتوافر الوحدات السكنية، حيث تبدو بعض المناطق أكثر جذباً للمستأجرين، في حين تميل مناطق أخرى إلى الاستقرار نتيجة توازن العرض والطلب.

وبشكل عام، حافظت سوق الإيجارات في عجمان على مسار إيجابي، مع زيادات أكثر وضوحاً في الوحدات الصغيرة، مقابل تحركات سعرية أكثر هدوءاً في الشقق ذات الغرفة والغرفتين.

وكشفت البيانات أن منطقة «الراشدية» تصدرت أربع مناطق شملها الرصد، خلال الربع الثاني من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «استوديو» بـ33 ألف درهم سنوياً، في حين كانت «الروضة» الأقل لهذه الفئة بـ22 ألف درهم.

كما تصدرت «الراشدية» أربع مناطق في فئة الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ44 ألف درهم سنوياً، بينما كانت «الروضة» و«النعيمية» الأقل سعراً بقيمة 32 ألف درهم سنوياً لكل منهما.

كما أظهرت البيانات استمرار تصدر «الراشدية» أربع مناطق في الربع الثاني من العام الجاري، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم بـ56 ألف درهم سنوياً، في حين كانت «الجرف» الأقل سعراً بقيمة 42 ألف درهم سنوياً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «إمارة عجمان برزت، خلال النصف الأول من عام 2026، وجهة رئيسة للسكن بأسعار معقولة، مدفوعة بزيادة إقبال المستأجرين الباحثين عن قيمة أفضل مقابل التكلفة».

وأشار إلى أن «هذا الطلب انعكس على أسعار الإيجارات، حيث سجلت شقق الاستوديو ارتفاعات قوية تجاوزت 10% في عدد من المناطق المركزية، لاسيما الراشدية والنعيمية».

وأضاف سليمان أن إيجارات الشقق الكبرى المكونة من غرفة وغرفتَي نوم، حافظت على استقرار نسبي خلال الفترة نفسها، مع تسجيل تحركات محدودة صعوداً وهبوطاً، خصوصاً في فئة الشقق ذات الغرفتين.

وأوضح أن استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة ارتفاع إيجارات الاستوديوهات، مع اقتراب الأسعار من مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين.

وأكد أن «عجمان تواصل تعزيز مكانتها كخيار سكني مستقر ومناسب للميزانية، للمستأجرين في الإمارات الشمالية».

بدوره، توقع المدير العام لـ«شركة المتميز للعقارات»، رفيق مطر، استقرار مستويات الإيجارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع بقاء الأسعار قريبة من مستوياتها الحالية، أو تسجيل تراجعات طفيفة لا تتجاوز 10%، متأثرة بشكل رئيس بالعوامل الموسمية، وفي مقدمتها فترة الإجازات الصيفية التي عادة ما تشهد تباطؤاً نسبياً في حركة الطلب على الوحدات السكنية.

وأشار مطر إلى أن «السوق العقارية قد تشهد خلال هذه الفترة حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل استمرار اهتمام المستأجرين بالوحدات ذات الأسعار التنافسية»، موضحاً أن أي انخفاضات محتملة ستكون محدودة ومؤقتة، ولا تعكس تغيراً جوهرياً في اتجاهات السوق.

وأوضح أن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على تطورات الطلب، ومستويات المعروض من الوحدات السكنية، إلى جانب عودة النشاط التدريجي بعد انتهاء موسم الصيف.