تدشين محطة شواحن فائقة السرعة لمركبات الأجرة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«شركة تاكسي دبي» المرحلة الأولى من الشراكة بين الطرفين، لإنشاء نقاط شحن حصرية لأسطول مركبات الأجرة الكهربائية التابع لـ«تاكسي دبي».

ودشّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المحطة التي تتضمن 24 نقطة شحن فائقة السرعة من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلوواط لكل منها، وذلك في المقر الرئيس لـ«شركة تاكسي دبي» في منطقة «المحيصنة 4».

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بين «ديوا» و«تاكسي دبي»، أبرمت خلال معرض «ويتيكس 2025»، بهدف إنشاء أكثر من 200 نقطة شحن فائقة السرعة مخصصة لأسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، بما يعزز البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة، وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشغيل محطة شحن فائقة السرعة تتيح شحن 24 مركبة كهربائية في وقتٍ واحد خلال نحو 35 دقيقة، ما يسهم في تقليل وقت التوقف عن الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تشغيل خدمات النقل الكهربائي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع التحول نحو منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر استعداداً للمستقبل».

وأضاف: «انطلاقاً من أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نواصل تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية توفر تجربة شحن سلسة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، بما يواكب النمو المتسارع في تبني المركبات الكهربائية في الإمارة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «يعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم رؤية دبي نحو مستقبل تنقل ذكي وصديق للبيئة، مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمجتمعنا وأصحاب المصلحة ومنظومة التنقل على أوسع نطاق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي: «يأتي هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ليجسد محطة مهمة في مسيرة شركة تاكسي دبي، إذ نعمل معاً على تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الرؤية».