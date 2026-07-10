الذهب يرتفع.. والدولار ينخفض

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ ازداد في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4107.69 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد نزوله، أول من أمس، إلى أدنى مستوى له منذ أول يوليو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9% إلى 4117.30 دولاراً، وانخفض ​الدولار 0.1%، ‌ما جعل ​شراء الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل ⁠كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار ‌الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلباً في المعدن الذي لا يدر عائداً، وبدورها ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 59.14 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 2.2% إلى 1611.83 دولاراً.