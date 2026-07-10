«طيران الإمارات»: طائرات A380 على خط دلهي ابتداءً من أكتوبر

أعلنت «طيران الإمارات» عن أنها ستشغل طائراتها من طراز «إيرباص A380» على خط دلهي، ابتداءً من 25 أكتوبر المقبل، لتصبح العاصمة الهندية ثالث وجهة في البلاد تخدمها هذه الطائرة ذات الطابقين.

وستشغل الناقلة طائرة A380 المجهزة بأربع درجات سفر (بما فيها الدرجة السياحية المميزة) على الرحلة «EK512/513»، كما ستشغل طائرات «B777» المحدثة والمجهزة بأربع درجات سفر، على رحلاتها اليومية الثلاث الأخرى إلى دلهي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تماشياً مع التزامنا الراسخ في (طيران الإمارات) تجاه الهند، يسرّنا الإعلان عن اعتزامنا تشغيل طائراتنا الأيقونية من طراز (إيرباص A380) على خط دلهي، التي تُعدّ بوابة رئيسة في شبكتنا في الهند، ابتداءً من شهر أكتوبر، حيث ستصبح دلهي ثالث مدينة في الهند إلى جانب مومباي وبنغالورو نستخدم على رحلاتنا إليها طائرات A380».

وأضاف كاظم: «نعمل أيضاً على توسيع نطاق الدرجة السياحية المميزة لتشمل ست وجهات في الهند، في إطار حرصنا الدائم على طرح أحدث منتجاتنا المصممة لتحسين تجربة المسافرين، حيث ستصبح الدرجة السياحية المميزة متاحة على نحو نصف رحلاتنا الأسبوعية المجدولة إلى الهند، كما نعمل على تنفيذ العديد من التحسينات الأخرى».

وابتداءً من أكتوبر، ستتوافر الدرجة السياحية المميزة على الرحلات إلى ست مدن هندية: دلهي، ومومباي، وأحمد آباد، وبنغالورو، وكلكتا، وكوتشي، ما يمنح المسافرين من الهند وإليها خيارات أوسع عند التخطيط لرحلاتهم.

وتسيّر «طيران الإمارات» 167 رحلة أسبوعياً إلى تسع وجهات رئيسة في الهند: أحمد آباد، وبنغالورو، وتشيناي، ودلهي، وحيدر آباد، وكوتشي، وكولكاتا، ومومباي، وتيروفانانتابورام، وتربطها عبر دبي بشبكة رحلاتها العالمية التي تغطي ما يقارب 140 وجهة.