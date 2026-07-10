830 امرأة يعملن في «الإمارات العالمية للألمنيوم»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انضمام شركات: «شنايدر إليكتريك»، و«سيراميك رأس الخيمة»، و«فيوليا»، و«دلتا بلَس»، ومجموعة «كناوف»، إلى برنامج «التحدي» الذي تنفذه الشركة بهدف تعزيز الشمولية والتنوّع بين الجنسين في القطاع الصناعي في الدولة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الشركات الجديدة انضمت إلى الأعضاء الحاليين في البرنامج، وهم: «أدنوك»، و«دوكاب»، و«حديد الإمارات أركان»، و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، و«ستراتا»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، و«تكنيب إف إم سي».

وبحسب «الإمارات العالمية للألمنيوم»، يركز برنامج «التحدي» الذي أطلقته الشركة في عام 2023 على مواجهة التحديات المشتركة، التي تشمل تشجيع النساء على العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز أماكن عمل أكثر شمولاً في القطاع الصناعي، وتقديم الإرشاد المهني للشابات العاملات في هذا القطاع.

وذكرت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أنها اعتمدت منذ بداية العقد الحالي نهجاً رائداً في تعزيز التنوّع بين الجنسين في القطاع الصناعي، حيث يعمل في الشركة حالياً أكثر من 830 امرأة، يشغل أكثر من 60% منهن وظائف في العمليات التشغيلية، كما تتولى النساء رُبع المناصب الإدارية في الشركة، وهو الهدف الذي وضعته الشركة في عام 2021 وتم تحقيقه بحلول نهاية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تتمتع ببيئات عمل أكثر شمولية وتنوّعاً تحقق أداءً أقوى وقدرة أكبر على الابتكار والنمو، ويُعد تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي فرصة حقيقية لرفع تنافسية الشركات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمجتمعي. ويسعدني انضمام المزيد من الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات إلى برنامج التحدي، بما يعزز جهودنا المشتركة لبناء ثقافة عمل أكثر شمولية تتيح للجميع فرصاً متكافئة للمساهمة والنجاح».