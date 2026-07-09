برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق المسار الدولي لبرنامج "أطلق" لتمكين المرأة عالمياً في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الإتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، المسار الدولي من البرنامج التدريبي "أطلق" خلال مشاركة الإتحاد في جلسة "حوار المساواة: الذكاء الاصطناعي، والتجارة، وريادة الأعمال الرقمية الشاملة"، على هامش القمة العالمية "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي إطلاق المسار الدولي في خطوة تستهدف تعزيز حضور المرأة في قطاعات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وبناء قدراتها التخصصية والقيادية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، أن إطلاق المسار الدولي من البرنامج التدريبي "أطلق" يأتي في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى نقل التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين المرأة إلى آفاق عالمية، مستندة إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة وتعزيز جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى مجموعة موانئ أبوظبي لجهودها النوعية في تطوير البرنامج، وتوظيف خبراتها الوطنية الرائدة في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية لدعم تمكين المرأة وبناء قدراتها التخصصية على المستويين المحلي والدولي.

وقالت إن تمكين المرأة في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق المسار الدولي من برنامج " أطلق" ليكون جسراً معرفياً ومهنياً يتيح للكفاءات النسائية اكتساب المهارات المتخصصة والقدرات القيادية اللازمة لفهم منظومة التجارة الدولية وإدارة متطلباتها بكفاءة، بما يسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر ابتكاراً واستدامة.

وأضافت أن هذه الشراكة تعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم تمكين المرأة، وتؤكد قدرة المؤسسات الإماراتية على تقديم نماذج تدريبية وتنموية قابلة للتوسع والتطبيق على المستوى الدولي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن شراكتهم الإستراتيجية مع الاتحاد النسائي العام تجسد إلتزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز دورها في قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أرست الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات ركيزةً أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، يأتي إطلاق المسار الدولي من برنامج "أطلق" امتداداً لجهودنا في توظيف خبرات المجموعة العالمية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، لتزويد الكفاءات النسائية بالمهارات المتقدمة التي تعزز جاهزيتها للمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكد مواصلتهم من خلال هذا البرنامج نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى المستوى الدولي، بما يعزز التعاون الدولي، ويدعم إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً في بناء اقتصاد المستقبل.

وأوضحت رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام المهندسة غالية علي المناعي، أن المسار الدولي لبرنامج "أطلق" يجسد التزامنا بترجمة رؤية "أم الإمارات 50:50" إلى مسارات مهنية متقدمة، تستهدف إعداد كوادر نسائية تخصصية قادرة على التميز والمنافسة في طليعة القطاعات الحيوية، وتحديداً التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.

وقالت إن هذا المسار صُمم ليكون منصة مهنية متقدمة تستهدف المتخصصات من جميع الدول الراغبة في الانضمام، بهدف تزويدهن بأحدث المعارف التطبيقية ومهارات المستقبل المتقدمة. وأكدت سعيهم من خلال هذه المبادرة إلى رفد منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي بكفاءات نسائية تمتلك القدرة لابتكار حلول ذكية، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد بمرونة وكفاءة عالية، للارتقاء بالعمليات التجارية واللوجستية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت أن البرنامج خضع لإعادة تصميم من الخبراء في مجموعة موانئ أبوظبي بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للبيئات الدولية، حيث تجمع محاوره بين الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحلول الرقمية، والتطبيقات العملية في قطاعات الشحن والتجارة العالمية.

ويعتمد البرنامج في منهجيته على محاور تدريبية متكاملة تضم التعلم الذاتي، والتدريب العملي المكثف، إلى جانب ورش عمل متقدمة وجلسات إرشاد مهني. ويتضمن البرنامج أربع محاور رئيسية هي أساسيات التجارة الرقمية وتحليل بيانات الشحن، وبناء الحلول اللوجستية الذكية وإدارة سلاسل الإمداد العالمية، والأمن السيبراني المرتبط بالتجارة الدولية، ومنهجيات العمل المرنة.