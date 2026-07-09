خالد بن محمد بن زايد يلتقي الفائزين بجوائز النسخة الثانية من "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال"

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجوائز النسخة الثانية من "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال".

وهنأ سموّه الفائزين بالجائزة، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول مشاريعهم وأفكارهم الطموحة التي تعكس وعي الشباب الإماراتي بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية لمواصلة بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأعرب الفائزون بالجائزة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على هذا اللقاء، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدين أن ما يحظون به من دعم ورعاية يشكّل حافزاً لمواصلة التميز والابتكار في تطوير حلول تسهم في استشراف المستقبل وصناعته.

وشهدت "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال" مشاركة 509 من رواد الأعمال والشركات الناشئة والشباب والمواهب لتقديم حلول عملية لتحديات حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تم اختيار المشاريع المؤهلة للمشاركة في مخيم تدريبي مكثف، منها 28 شركة ناشئة في أبوظبي و21 في منطقة العين و8 في منطقة الظفرة، واستفادت الشركات الناشئة من برامج الإرشاد والتوجيه استعداداً للمراحل النهائية من المنافسة.

واسفرت المرحلة النهائية من المسابقة عن تتويج 5 مشاريع مبتكرة في قطاعات السياحة، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والزراعة؛ و3 جوائز في فئة الابتكار في حلول الذكاء الاصطناعي، ومجال الاستدامة، وقطاع الروبوتات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع أحمد جاسم الزعابي: تعكس مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال إيماننا بأن الأفكار الواعدة هي نقطة الانطلاق نحو شركات وطنية قادرة على خلق قيمة اقتصادية مستدامة وما نشهده اليوم من جودة المشاريع وروح الابتكار لدى الشباب الإماراتي يؤكد أن بناء اقتصاد المستقبل يبدأ بتمكين رواد الأعمال، وتزويدهم بالمعرفة، والتمويل، والشراكات التي تحول الأفكار إلى مشاريع ذات أثر حقيقي. وسيواصل صندوق خليفة دوره في توفير البيئة الداعمة التي تمكّن الكفاءات الوطنية من النمو، وتسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع موزة عبيد الناصري: تأتي النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال تأكيداً على جهود الصندوق في دعم وتمكين المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في ترسيخ بيئة الابتكار والنمو وتعزيز أثر مبادرات التميز المؤسسي وريادة الأعمال، بما يعكس تنامي أثر ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية المستدامة في أبوظبي.