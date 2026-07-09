غرف دبي تطلق «منصة تمكين الشركات» لتعزيز بيئة الأعمال

أطلقت غرف دبي «منصة تمكين الشركات» بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها بدبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حِزَماً متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع مؤسسات معنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

وأفادت غرف دبي بأن المنصة، بالتعاون مع سبعة شركاء معتمدين، تتيح وصولاً سلساً إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية، تشمل نحو 65 خدمة حالياً، موزعة على أربع فئات رئيسة تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، إضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص على تعزيز المقومات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال، وتحفيز توسّع الشركات العاملة في دبي محلياً وعالمياً، ونلتزم بمواصلة الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية المتكاملة، بما يعزّز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تمكّن رجال الأعمال والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار».

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «تأتي (منصة تمكين الشركات) في إطار الجهود المبذولة لدعم الشركات العاملة في كل القطاعات، لاسيما قطاع الاقتصاد الرقمي، حيث تقدم خدمات نوعية تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية عبر ربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من الشركاء مزوّدي الخدمات الموثوقين، في خطوة مبتكرة لتوفير بيئة محفزة للنمو تمكّن الشركات من العمل بمرونة وفعالية أكبر».

وتقدّم المنصة تجربة سلسة ومتكاملة تركز على احتياجات المستخدم، ما يساعد الشركات على الوصول بسهولة إلى شبكة مترابطة من الجهات والمؤسسات والشركاء.