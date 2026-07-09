«طيران الإمارات» تُضاعف رحلات «A350» إلى كولومبو

تعتزم «طيران الإمارات» إطلاق رحلة يومية ثانية بطائرات «A350» بين دبي وكولومبو، ابتداء من الثامن من أغسطس المقبل.

وأفادت الناقلة بأن تشغيل طائرة A350 على الرحلة «EK648/649»، التي كان يتم تشغيلها بطائرة «بوينغ 777»، سيؤدي إلى مضاعفة عدد مقاعد الدرجة السياحية المميزة على هذا الخط، ما يؤكد التزام «طيران الإمارات» بتوفير راحة معززة للمسافرين من سريلانكا وإليها، مشيرة إلى أنها تسيّـر حالياً أربع رحلات يومية إلى كولومبو، باستخدام مزيج من طائرات «إيرباص A350»، و«بوينغ 777».

وبحسب «طيران الإمارات»، تغادر الرحلة الثانية بطائرات A350 من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 16:10 عصراً يومياً، وتصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في كولومبو في تمام الساعة 22:10 مساء، بينما تغادر رحلة العودة EK649 الساعة 02:55 بعد منتصف الليل، وتصل إلى دبي الساعة 05:50 فجراً (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

يذكر أن «طيران الإمارات» تسيّر حالياً ثلاث رحلات يومية مباشرة على خط كولومبو - دبي، إضافة إلى رحلة يومية واحدة عبر مالي في المالديف، ومع مرور 40 عاماً على بدء عملياتها إلى كولومبو العام الجاري، باتت «طيران الإمارات» تربط كولومبو بنحو 140 وجهة عبر شبكتها العالمية.