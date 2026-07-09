3.73 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

واصلت سوق العقارات في دبي انطلاقتها القوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدفوعة بنشاط ملحوظ في التداولات، أمس، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والثقة المتنامية بأداء القطاع.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.73 مليارات درهم، عبر تنفيذ 725 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 1.52 مليار درهم، بعد تنفيذ 520 صفقة.

وتوزعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 455 مبايعة لوحدات سكنية، و36 مبايعة لمبانٍ، و29 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 885.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 154 صفقة، موزعة بواقع 110 مبايعات لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و29 مبايعة لأراض، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 632.9 مليون درهم، من خلال 366 صفقة، مقسمة على 345 مبايعة لوحدات سكنية، و21 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 155 معاملة، بقيمة 1.92 مليار درهم، موزعة بواقع 79 معاملة لوحدات سكنية، و21 معاملة لمبانٍ، و55 معاملة لأراضٍ، بينما بلغت قيمة الهبات نحو 286.36 مليون درهم، بواقع 50 معاملة موزعة على 31 معاملة لوحدات سكنية، وخمس معاملات لمبانٍ، و14 معاملة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 40.76% من إجمالي قيمة التصرفات، المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 51.55%، والهبات نحو 7.69%.

. مبيعات عقارات دبي توزعت بواقع 455 مبايعة لوحدات سكنية، و36 مبايعة لمبانٍ، و29 مبايعة لأراضٍ.