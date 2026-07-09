«دناتا للسفر»: المالديف الأكثر شعبية للمسافرين الإماراتيين

أعلنت «دناتا للسفر» أنها أعادت إطلاق حملتها «الإقامات السرية» في صيف العام الجاري، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المصطافين في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها طرحت عروض «الإقامات السرية في المالديف» بشكل حصري لسكان دولة الإمارات، حيث تتيح للمتعاملين فرصة حجز إقامة فاخرة من دون معرفة اسم المنتجع إلا بعد تأكيد الحجز.

ولفتت «دناتا للسفر» إلى أنها طرحت هذه الحملة للمرة الأولى قبل نحو عقد من الزمان، وهي توفر حلاً مثالياً للتحدي المتزايد في عالم السفر والمتمثل في الحيرة وصعوبة اتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار المنتجع الأمثل.

ووفقاً لأحدث بيانات حجوزات «دناتا للسفر»، تُعد جزر المالديف الوجهة الدولية الأكثر شعبية لدى المسافرين الإماراتيين الصيف الجاري، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي حجوزات الفنادق الخارجية، كما تهيمن المالديف على الطلب على العطلات الشاملة، إذ استأثرت بنسبة 54% من إجمالي حجوزات العطلات الشاملة في «دناتا للسفر» لعام 2026 حتى الآن.

وقالت مديرة التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في «دناتا للسفر»، ميرة كتيت: «تعد جزر المالديف من أكثر الوجهات شعبية لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، غير أنه ونظراً إلى ضخامة عدد المنتجعات فيها يفضل الكثيرون الاستعانة بآراء خبراء (دناتا للسفر) للحصول على التوجيه، لضمان اختيار المنتجع المناسب الذي يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم».

وأضافت: «تتميز عروض (الإقامات السرية في المالديف) بأنها تحل التعقيد المتعلق باختيار منتجع مناسب، فهي تمكن المتعاملين من الحجز بثقة، مع ضمان حصولهم على قيمة استثنائية في منتجع عالي الجودة، والتمتع في الوقت نفسه بإثارة الكشف عن اسم المنتجع بعد الحجز».

ولفتت «دناتا للسفر» إلى أن عروض «الإقامات السرية في المالديف» متاحة للحجز حتى 31 يوليو 2026، للراغبين في السفر خلال الفترة الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، وتتيح هذه العروض للمسافرين التمتع بإقامة فاخرة لمدة ثلاث ليالٍ بأسعار تبدأ من 2590 درهماً للشخص البالغ.

وتشمل هذه العروض محدودة المدة، والحصرية لعملاء «دناتا للسفر»، إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فيلا شاطئية مع كل الوجبات، والتنقل من المطار وإليه بالقارب السريع، ووجبة إفطار عائمة مجانية، وخدمة مضيف خاص بالجزيرة، وتسجيل إجراءات الوصول في الغرفة، إلى جانب مجموعة مختارة من المزايا الإضافية المميزة، كما يمكن للضيوف التمتع باستخدام الدراجات الهوائية، واستخدام المرافق الترفيهية، والقيام برحلة يومية بالقارب إلى مناطق الشعاب المرجانية (تطبق الشروط والأحكام)، مع التمتع بخصم قدره 20% على علاجات سبا مختارة خلال أول يومين من إقامتهم، بالإضافة إلى مزايا حصرية أخرى.