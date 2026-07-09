«كيزاد» تستضيف مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست»

تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، لاستضافة مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026»، المتخصص في مراكز البيانات، والذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك في إمارة أبوظبي.

وستُقام أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر، الذي ينظمه «اتحاد الخليج لمراكز البيانات»، يومَي 18 و19 نوفمبر 2026، فيما من المرتقب أن يستقطب أكثر من 1500 زائر، ومشاركة 400 شركة و70 متحدثاً ومتخصصاً من 30 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي: «تعكس استضافة إمارة أبوظبي للمؤتمر الدور المتنامي للإمارة في صياغة مستقبل اقتصاد البنية التحتية الرقمية».